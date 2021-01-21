В Харькове загорелся двухэтажный жилой дом, предварительно – переоборудованный под дом престарелых

По состоянию на 15:50 на месте пожара по адресу: ул. Нижняя Гиевская, 150Б обнаружены тела 15 человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как уточнили жрналисты Страна, дом престарелых, который сгорел в Харькове, назывался "Золотое время". Это частное учреждение, которое также оказывало услуги хосписа.

Появилась информация о пострадавших во время пожара в хосписе. По состоянию на 16:45 медики скорой помощи одного пациента с отравлением угарным газом доставили в Харьковскую клиническую больницу №2. Еще одного пострадавшего с ожогами доставили в харьковскую "неотложку". Двоих человек без травм передали врачам в Харьковскую многопрофильную больницу №17.

Директор Харьковского областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что дом престарелых работал неофициально.

"Такого учреждения, чтобы по этому адресу было зарегистрировано, ни в одном реестре Харьковской области не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", – подчеркнул он.

На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Zelenskiy/Official.

Глава государства поручил Кабмину немедленно разобраться в ситуации. Он также заявил о немедленном создании Государственной комиссии для выяснения причин трагедии и наработки механизмов предотвращения такого в будущем.

Напомним, что фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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