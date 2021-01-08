Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил подачу документов на регистрацию российской вакцины

Министр здравоохранения заявил, что харьковская компания действительно подала соответствующие документы. Теперь, по его словам, мы увидим не политические лозунги, а то, что реально из себя представляет эта прививка, передает hromadske.

В частности, МОЗ полностью изучит эффективность вакцины и результаты её испытаний.

«Они должны подать регистрационную форму, досье. В этом досье должна быть четко показана безопасность этой вакцины, результаты первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина», — сказал министр.

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Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.

«Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации», - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.

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