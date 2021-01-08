Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил подачу документов на регистрацию российской вакцины
Министр здравоохранения заявил, что харьковская компания действительно подала соответствующие документы. Теперь, по его словам, мы увидим не политические лозунги, а то, что реально из себя представляет эта прививка, передает hromadske.
В частности, МОЗ полностью изучит эффективность вакцины и результаты её испытаний.
«Они должны подать регистрационную форму, досье. В этом досье должна быть четко показана безопасность этой вакцины, результаты первой, второй и третьей фазы клинических исследований. Наконец мы хотя бы увидим, что такое эта российская вакцина», — сказал министр.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Андрей Данилко распереживался перед возвращением на телеэкраны в новом образе: "Буду откровенным..."
Жена Олега Винника оделась в "серебро" и решилась на личное признание: "И представить не могла, что..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут..."
Стихия атаковала Харьков, люди не могут покинуть город: что происходит
Ранее мы писали, что м асштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале следующего года
Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.
«Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации», - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".