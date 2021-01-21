Свидетели страшной трагедии в доме престарелых в Харькове продолжают рассказывать жуткие подробности

Так, в телеграм-канале "Веха" говорится, что местные помогали выносить людей потому, что они все лежачие. Пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег.

"Выскочили с дочкой в чем было, муж выскочил. Но горел уже весь второй этаж, туда добраться было невозможно, все было в черном дыму, и все сыпалось на первый этаж", - рассказала харьковчанка, которая живет возле дома престарелых.

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К слову, в Харькове загорелся двухэтажный жилой дом

Как уточнили журналисты дом престарелых, который сгорел в Харькове, назывался "Золотое время". Это частное учреждение, которое также оказывало услуги хосписа.

Издание "Харьков лайф" сообщает, что местные жители, вызвавшие спасателей и скорую помощь, рассказали, что скорая помощь отказалась ехать на вызов. Сослались на то, что это не их компетенция.

Напомним, что фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ.