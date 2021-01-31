В одном из харьковских магазинов вор украл сумку

Об этом сообщил телеграм-канал "Труха".

"Позавчера в магазине «Adidas» на Московском какой-то Змей увёл сумку во время примерки одежды. В сумке находилось два телефона, портмоне с дисконтами, банковскими картами, правами и прочими доками. Восстанавливать все очень долго. Если кто-то узнал этого негодяя, просим сообщить по номеру 0731812028", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".