Свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии
Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз, передает телеграм-канал "Веха".
"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.
Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»
Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.
Также мы писали, что местные помогали выносить людей потому, что они все лежачие. Пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег.
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"Выскочили с дочкой в чем было, муж выскочил. Но горел уже весь второй этаж, туда добраться было невозможно, все было в черном дыму, и все сыпалось на первый этаж", - рассказала харьковчанка, которая живет возле дома престарелых.
Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".