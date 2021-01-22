Свидетели пожара в доме престарелых в Харькове рассказывают жуткие детали трагедии

Очевидцы рассказывают, что до приезда пожарных, пожилых людей, которых вывели из горящего дома, приютили у себя дома местные жители, так как на улице был сильный мороз, передает телеграм-канал "Веха".

"Пока сбежались жители близлежащих домов, приехали Пожарные.

Спасённых пожилых людей поразбирали по домам соседи.»

Холодно, мороз в Харькове -8’С", - рассказала харьковчанка.

Также мы писали, что местные помогали выносить людей потому, что они все лежачие. Пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег.

"Выскочили с дочкой в чем было, муж выскочил. Но горел уже весь второй этаж, туда добраться было невозможно, все было в черном дыму, и все сыпалось на первый этаж", - рассказала харьковчанка, которая живет возле дома престарелых.

Напомним, что в Харькове объявляют траур из-за большой трагедии: Терехов дал срочное распоряжение.

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".