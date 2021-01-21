В горсовете Харькова проходит заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям
Об этом сообщает телеграм-канал "Веха".
"Полиция установила руководителей дома престарелых. Их доставили в территориальный отдел полиции для дачи показаний. Дом хозяйки пансионата «Золотое время» взят под охрану полиции. Сайт и Фейсбук страницу заведения владельцы заблокировали. Терехов поручил провести «тотальную проверку» подобных заведений города. На завтра в городе объявят траур", - говорится в сообщении.
К слову, свидетели страшной трагедии в доме престарелых в Харькове рассказали жуткие подробности
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Местные помогали выносить людей потому, что они все лежачие. Пенсионеров выносили прямо в памперсах и клали на снег.
"Выскочили с дочкой в чем было, муж выскочил. Но горел уже весь второй этаж, туда добраться было невозможно, все было в черном дыму, и все сыпалось на первый этаж", - рассказала харьковчанка, которая живет возле дома престарелых.
Напомним, что фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети.
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ.