В Харькове на Московском проспекте в районе «Турбоатома» неизвестные устроили стрельбу

Со слов очевидцев, огонь велся по автомобилю.

Достоверно неизвестно были ли пострадавшие в этой ситуации и что послужило причиной стрельбы.

"Это разборка Харьковская", - подписал ролик автор публикации в телеграм-канеле "ХС Харьков".

Видео стрельбы можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".