В Харькове прямо на остановке загорелась маршрутка
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Маршрутный автобус "Богдан" загорелся в Харькове на остановке на улице Валдайской днем 30 января.
По данным ГСЧС, пассажиров в салоне не было, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.
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Пострадавших нет, а причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.
Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.
Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.
13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.
Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".