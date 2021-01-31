В Харькове пропала девушка

18-летнюю Аллу Лобову в последний раз родные видели 23 января. Девушка ушла из дома, расположенного в районе станции метро «Студенческая», и до сих пор не вернулась.

Приметы: среднее телосложение, рост 168, глаза зеленые, волосы ниже плеч, темно-русые.

Была одета в черную вязанную шапку, черную короткую куртку, черные штаны, черные дутые сапоги.

Любую информацию о Алле Лобовой просят сообщить по тел: 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.

Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.

13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.

Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".