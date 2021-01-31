В Харькове пропала девушка
18-летнюю Аллу Лобову в последний раз родные видели 23 января. Девушка ушла из дома, расположенного в районе станции метро «Студенческая», и до сих пор не вернулась.
Приметы: среднее телосложение, рост 168, глаза зеленые, волосы ниже плеч, темно-русые.
Была одета в черную вязанную шапку, черную короткую куртку, черные штаны, черные дутые сапоги.
Любую информацию о Алле Лобовой просят сообщить по тел: 068-777-0-112 или 102.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине мужчина напал на школьницу и избил ее стеклянной бутылкой.
Инцидент произошел 27 января в Волчанском районе.
13-летняя девочка возвращалась из школы домой. На нее набросился 38-летний мужчина в маске и ударил ее стеклянной бутылкой по голове, пытаясь закрыть рот рукой.
Девочка сопротивлялась, поэтому злоумышленник нанес несколько ударов кулаком в переносицу и челюсть. Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленника и задержать его.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".