В Харькове легковушка протаранила маршрутку

В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области 9 февраля вечером патрульные получили информацию о ДТП на улице Шевченко.

По предварительной информации, в результате столкновения медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Volkswagen и пассажира автомобиля Nissan.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Популярные статьи сейчас

В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."

Софию Ротару познакомили с женихом-миллионером ее 19-летней внучки, как он выглядит: "Главное, чтобы я..."

Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински" сбросила лифчик в честь особой даты, Димопулос не устояла: "Божечки..."

Ударом обернулось для внучки Ющенко выступление на шоу «Голос країни»: «Талантливая, но…»

Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
Показать еще

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".