В Харькове асфальт сошел вместе со снегом

Окружная дорога вокруг Харькова находится в неудовлетворительном состоянии, об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

"Нынешняя зима отмечается особыми осадками (дождями при минусовой температуре) с резкими перепадами температур от плюсовой до минусовой и избыточной влажностью. Такие погодные условия крайне разрушительные для асфальтобетонного покрытия", - говорится в службе.

Капитальный ремонт этой дороги не проводился более 10 лет и межремонтный срок исчерпан на 100%.

В 2021 году обещают сделать масштабный ремонт объездной дороги, сейчас же рабочие проведут аварийный ямочный ремонт литым и холодным асфальтобетоном.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".