В Харькове игнорируют карантинные ограничения в общественном транспорте
Об этом рассказали очевидцы в телегам-канале "Х.Х".
Водители подбирают всех желающих на маршруте, чем активно пользуются харьковчане, поэтому ни о какой социальной дистанции не идет и речи.
"211я Маршрутка царя Дария набитая бессмертными отбывает штурмовать Спарту, снимал на полированое копье", - написал автор.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Трагедия всколыхнула Харьков: тело пропавшего ребенка нашли под мостом, детали
Мишель Андраде застали в постели с Позитивом, скрывались недолго: «Потап и Настя раньше тоже так…»
Звезду «Холостяка» Ковтуненко жестко унизили на «Званом ужине»: «Мстила не по-детски…»
Звезда 1+1 Соломия Витвицкая ошеломила печальным известием о муже: «О, Боже, как жаль»
"Їде маршрутка як велика собача будка", "Покатайся утром в сорок пятом троллейбусе точно также", но уехать в сторону метро и Салтовки было не просто общественным транспортом", "Набитый автобус, ну это пи**ец какое редкое явление", "На Героев Труда каждый день такое вижу", - писали в комментариях харьковчане
Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария
Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.
"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".