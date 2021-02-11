В Харькове игнорируют карантинные ограничения в общественном транспорте

Об этом рассказали очевидцы в телегам-канале "Х.Х".

Водители подбирают всех желающих на маршруте, чем активно пользуются харьковчане, поэтому ни о какой социальной дистанции не идет и речи.

"211я Маршрутка царя Дария набитая бессмертными отбывает штурмовать Спарту, снимал на полированое копье", - написал автор.

"Їде маршрутка як велика собача будка", "Покатайся утром в сорок пятом троллейбусе точно также", но уехать в сторону метро и Салтовки было не просто общественным транспортом", "Набитый автобус, ну это пи**ец какое редкое явление", "На Героев Труда каждый день такое вижу", - писали в комментариях харьковчане

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Московском проспекте в Харькове - масштабная авария

Восемь машин столкнулись, по предварительной информации, из-за того, что у фуры отказали тормоза.

"Страйк из восьми машин на Московском проспекте", - подписал фото автор публикации.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".