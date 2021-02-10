На Харьковщине умер бывший Солоницевский поселковый голова Василий Шабатько
О его смерти сообщил Солоницевский поселковый совет.
С 2006 года Василий Иванович Шабатько работал в исполнительных органах Солонцевского поселкового совета, с 2010 по 2019 – Солоницевским поселковым головой. До избрания головой Шабатько работал учителем и в органах внутренних дел.
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Ранее мы писали, что умерла харьковский ученый
Об этом сообщили в пресс-службе ХПИ.
Профессор кафедры общей и неорганической химии, доктор технических наук НТУ "ХПИ", специалист в области химических технологий и современного материаловедения Марина Ведь скончалась на 60-м году жизни.
Марина Ведь - автор более 800 работ, в том числе 350 статей, 12 учебников, среди которых три англоязычных, учебных пособий, 13 монографий, изданных в Украине и за ее пределами, 90 авторских свидетельств и патентов.
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