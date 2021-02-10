На Харьковщине умер бывший Солоницевский поселковый голова Василий Шабатько

О его смерти сообщил Солоницевский поселковый совет.

С 2006 года Василий Иванович Шабатько работал в исполнительных органах Солонцевского поселкового совета, с 2010 по 2019 – Солоницевским поселковым головой. До избрания головой Шабатько работал учителем и в органах внутренних дел.

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Об этом сообщили в пресс-службе ХПИ.

Профессор кафедры общей и неорганической химии, доктор технических наук НТУ "ХПИ", специалист в области химических технологий и современного материаловедения Марина Ведь скончалась на 60-м году жизни.

Марина Ведь - автор более 800 работ, в том числе 350 статей, 12 учебников, среди которых три англоязычных, учебных пособий, 13 монографий, изданных в Украине и за ее пределами, 90 авторских свидетельств и патентов.

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