Появились подробности самоубийства студентки в Харькове

Несколько часов назад из окна многоэтажки выпрыгнула девушка и разбилась насмерть, передает "Объектив".

Первые подробности трагедии, которая произошла на улице Валентиновской 9 в Харькове, озвучили пользователи соцсетей.

Как сообщают в телеграм-канале "Веха", погибшая - студентка. Она вышла из окна лестничного пролета на 10 этаже.

Перед тем, как прыгнуть вниз, девушка сняла с себя зимнюю одежду и оставила ее на бетонном полу возле мусоропровода, там же осталась сумка и личные вещи погибшей.

Со слов местных жителей, девушка училась в педагогическом университете.

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В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.

"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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