В Харькове у машины на ходу отвалилось колесо
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
На ул. 23 августа у автомобиля колесо оторвалось на ходу, обошлось без пострадавших, официальная информация проверяется.
Видео можно посмотреть здесь.
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