В Харькове на Студенческой девушка выбросилась из окна
Молодая девушка выпрыгнула из окна, предварительно - самоубийство. Местные говорят, что она не из этого подъезда. Тело покойной спустили вниз спасатели.
Самоубийство, убийство или несчастный случай - пока неизвестно. Официальной информации и подробностей пока нет.
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В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.
"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
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