В Харькове на Студенческой девушка выбросилась из окна

Молодая девушка выпрыгнула из окна, предварительно - самоубийство. Местные говорят, что она не из этого подъезда. Тело покойной спустили вниз спасатели.

Самоубийство, убийство или несчастный случай - пока неизвестно. Официальной информации и подробностей пока нет.

Ранее мы писали, что учебник украинского языка для первоклашек удивил харьковчан

В телеграм-канале "ХС Харьков" харьковчанка поделилась фотографиями нескольких страниц книги своего ребенка, который учится в первом классе.

"1 класс. Я даже и не знала, что у нас есть такие слова. Співуча українська мова", - подписала фото харьковчанка.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".