Водитель в Харькове влетел в столб

Как сообщили очевидцы, скорая забрала водителя живым - у мужчины переломанные рёбра.

Со слов свидетелей произошедшего, в хлам пьяный водитель летел от Каравана и возле светофора, первого от метро Героев Труха, резко взял на встречку.

"Ровнял бардюры метров 120, и в итоге, влетел в столб... Если бы не столб, там шли люди на работу... Приехало 3 экипажа копов , 1 скорая и даже пожарка", - говорится в подписи к видео, которое опубликовал телеграм-канал "Труха".

Позже в телеграм-канале "ХС Харьков" появилась информация от полицейских, что у водителя случился приступ эпилепсии.

Официальной информации относительно аварии на данный момент нет.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

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