В Харькове трамвай сошел с рельсов
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Трамвай №23 сошел с рельсов, повредил два дерева и электростолб, отлетев в сторону. Пострадала пассажирка трамвая, ее увезли на скорой в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Кадры опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".
На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.
Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.
В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".