В Харькове трамвай сошел с рельсов

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Трамвай №23 сошел с рельсов, повредил два дерева и электростолб, отлетев в сторону. Пострадала пассажирка трамвая, ее увезли на скорой в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Кроме того мы писали, что в Харькове девушка разделась в метро

Кадры опубликованы на Facebook-странице "ХС. Харьков".

На такой поступок ее побудило желание снять эффектный ролик для популярной соцсети Тик Ток.

Харьковчанка сняла брюки и положила банное полотенце на ноги, после она избавилась от кофты, оставшись в легкой ночнушке. На видео можно заметить, что блогерша краснела, бледнела и нервно смеялась.

В конце она обернула волосы полотенцем, вроде как вышла из душа.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".