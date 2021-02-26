В Харьковской области за сутки пожары унесли жизни двух человек

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

В Дергачевском районе Харьковщины в селе Дементиевка произошел пожар частном доме, на пожаре погиб хозяин дома, мужчина 1928 года рождения.

Также в Балаклейском районе горело частное домовладение в селе Глазуновка, в результате пожара погибла 62-летняя хозяйка дома.

Причины возгораний сейчас выясняются.

Кроме того мы писали, что харьковчанка превратила квартиру в свалку

Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".