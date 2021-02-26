В Харьковской области за сутки зафиксировали новых заболевших вирусом

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания на сайте СНБО, за прошлые сутки выявили 331 новый случай заболевания коронавирусом.

Всего на Харьковщине с начала пандемии зарегистрировали 83137 инфицированных COVID-19.

От осложнений, связанных с COVID-19, за время эпидемии скончались 1568 человек, за минувшие сутки умерли 9 заболевших.

При этом 76344 заболевших уже выздоровели, 127 из них – за последние сутки, 5225 человек еще болеют, 295 инфицированных сейчас находятся в активной фазе заболевания.

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Пенсионерка насобирала с окрестных помоек столько мусора, что сама не может войти в квартиру и живет пряво в дверях квартиры.

Местные жители предполагают, что пенсионерка может быть психически нездорова.

"Не совсем здоровая соседка насобирала столько мусора в свою квартиру, что сама не может там жить. Живет она прямо в дверях квартиры. Запах просто ужасный, мусор вываливается с окон и дверей в буквальном смысле", - говорится в сообщении.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".