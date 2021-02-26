В Харькове спасатели 13 часов тушили 700 квадратных метров огня

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС .

Огонь охватил около 700 квадратных метров здания склада частного предприятия.

"Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Была существенная угроза распространения огня на соседние постройки. Сейчас угроза переноса огня ликвидирована", - сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, заявитель сообщил, что внутри склада могут быть нити, ткань и емкости с горючим веществом.

По данным ГУ ГСЧС в пожаре никто не пострадал.

На месте работают эксперты, устанавливая возможные причины возгорания.

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