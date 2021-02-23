Девушка, пострадавшая в ДТП на проспекте Науки в начале ноября прошлого года, скончалась

К сожалению, не смотря на все старания, медикам не удалось её спасти!

Водитель находится в СИЗО, но может выйти под залог в 10 миллионов гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.

«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорилось в сообщении.

Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился человек, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".