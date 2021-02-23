В Харькове пропала женщина

Демьянец Тамара Васильевна 1965 года рождения в день исчезновения была одета в темно-синюю куртку, красную шапку, сапоги зимнее.

Живет на Салтовском шоссе, может быть в районе Салтовки или Новых домов так как работает на Танкопия.

Вышла из дома 21 февраля без телефона, с тех пор на связь не выходила.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей женщине - сообщите по телефону +380661886357 или 102.

Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.

Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.

Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.

В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".