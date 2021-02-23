В Харькове пропала женщина
Демьянец Тамара Васильевна 1965 года рождения в день исчезновения была одета в темно-синюю куртку, красную шапку, сапоги зимнее.
Живет на Салтовском шоссе, может быть в районе Салтовки или Новых домов так как работает на Танкопия.
Вышла из дома 21 февраля без телефона, с тех пор на связь не выходила.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей женщине - сообщите по телефону +380661886357 или 102.
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Кроме того мы писали, что в Харьковской области нашли пропавшую 63-летнюю пенсионерку.
Жительница села Залиман Изюмского района (бывший Балаклейский) ушла из дома 20 февраля около 21.00 и пропала бесследно.
Правоохранители осмотрели территорию неподалеку от дома разыскиваемой, также проверили заброшенные здания и лес, но в округе женщины не оказалось.
В результате 63-летнюю жительницу Балаклейщины нашли в 40 км от дома.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".