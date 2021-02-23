В харьковском метро полицейские ловят пассажиров без масок
Об этом сообщили в телеграм-канале "ХС | Харьков".
Полицейские стоят между станциями "Университет" и "Держпром", где преспокойно ловят нарушителей карантинных ограничений.
"В переходе между станциями метро Университет и Держпром стоят копы и ловят людей без масок. Причем так интересно, прячутся за углом, поворачиваешь и тебя сразу принимают", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, что Харьковская полиция устанавливает личность умершего мужчины
Об этом сообщили в Telegram-канале «ХС».
22 февраля нашли труп мужчины возле родника на улице Владислава Зубенко.
Тело мужчины без признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины смерти.
«Информацию о происшествии полицейские внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности умершего», - отметили в полиции.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".