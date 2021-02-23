В харьковском метро полицейские ловят пассажиров без масок

Об этом сообщили в телеграм-канале "ХС | Харьков".

Полицейские стоят между станциями "Университет" и "Держпром", где преспокойно ловят нарушителей карантинных ограничений.

"В переходе между станциями метро Университет и Держпром стоят копы и ловят людей без масок. Причем так интересно, прячутся за углом, поворачиваешь и тебя сразу принимают", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Харьковская полиция устанавливает личность умершего мужчины

Об этом сообщили в Telegram-канале «ХС».

22 февраля нашли труп мужчины возле родника на улице Владислава Зубенко.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти направили в морг для установления причины смерти.

«Информацию о происшествии полицейские внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Проводятся мероприятия, направленные на установление личности умершего», - отметили в полиции.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".