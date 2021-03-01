В Харькове ищут водителей для скорых
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Вакансии открыли потому, что службе скорой поступили новые машины, а также в связи с расширением отделения.
Смена длится 12 часов, в месяц водитель отрабатывает 14-15 смен. Есть возможность работать на полторы ставки. Сотрудникам обещают полный социальный пакет.
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Заработная плата - около 8000 грн, ее размер с премией зависит от количества вызовов, и от стажа работы:
- три года - +20%;
- пять лет - +40%;
- семь лет - +60% к ставке.
Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом
По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.
Такие данные появились на сайте СНБО,.
С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.
За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.
К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.
Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".
Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".