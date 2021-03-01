В Харькове ищут водителей для скорых

Об этом в Facebook написал заведующий отделением неотложной медпомощи №1.

Вакансии открыли потому, что службе скорой поступили новые машины, а также в связи с расширением отделения.

Смена длится 12 часов, в месяц водитель отрабатывает 14-15 смен. Есть возможность работать на полторы ставки. Сотрудникам обещают полный социальный пакет.

Заработная плата - около 8000 грн, ее размер с премией зависит от количества вызовов, и от стажа работы:

три года - +20%;

пять лет - +40%;

семь лет - +60% к ставке.

Ранее мы писали, что на Харьковщине зафиксировали новые случаи заболевания китайским вирусом

По состоянию на 1 марта с начала пандемии в Харьковской области зарегистрировано 1590 летальных исходов.

Такие данные появились на сайте СНБО,.

С начала пандемии диагноз подтвердили у 83 884 жителей Харьковской области.

За сутки заболело 69 человек, умерли 5 харьковчан.При этом, выздоровели за прошедшие сутки 249 пациентов. Активных больных насчитывается 5365.

К слову, в Харькове трамвай сошел с рельсов и отлетел в сторону, кадры ЧП: есть пострадавшие.

Как сообщала Politeka, юная харьковчанка решила раздеться в метро ради эффектного ролика: "Краснела, бледнела и нервно смеялась".

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".