В Харьковском метро случилось странное происшествие

Как сообщили в пресс-службе подземки, когда состав прибыл на станцию, машинист выпрыгнул из вагона и побежал в хвост поезда, чтобы проверить заднюю кабину.

В поезде внезапло сработала сигнализация в хвостовой кабине состава.

После проверки выяснилось, что никаких посторонних лиц в кабине не оказалось.

В пресс-службе метрополитена заверили, что инцидент не повлиял на график движения поездов.