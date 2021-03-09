В Харькове вандалы разнесли остановку

На Алексеевке разбили остановочный павильон. По словам очевидцев, от рук вандалов пострадала остановка на пр.Победы.

На кадрах с места видно, что на остановке выбиты стекла, асфальт усеян осколками.

Ранее мы писали, что на территории Харькова и области остаются три не демонтированных памятника Ленину.

В Харькове до сих пор остаются не демонтированными два памятника Ленину, еще один — в области, сообщают активисты проекта "Декомунизация.Украина".

Они опубликовали обновленную карту, на которой указаны населенные пункты, где еще остаются памятники Ленину.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.