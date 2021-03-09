В Харькове вандалы разнесли остановку
На Алексеевке разбили остановочный павильон. По словам очевидцев, от рук вандалов пострадала остановка на пр.Победы.
На кадрах с места видно, что на остановке выбиты стекла, асфальт усеян осколками.
Ранее мы писали, что на территории Харькова и области остаются три не демонтированных памятника Ленину.
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В Харькове до сих пор остаются не демонтированными два памятника Ленину, еще один — в области, сообщают активисты проекта "Декомунизация.Украина".
Они опубликовали обновленную карту, на которой указаны населенные пункты, где еще остаются памятники Ленину.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.