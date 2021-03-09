В Харьковской области детей перевели на дистанционку

9 марта ученики школ Лозовой остаются на дистанционном обучении.

Об этом сообщил заместитель городского головы города Ашот Керопов.

"Дети еще находятся на дистанционном. Будет решение, как дети дальше будут ходить. Если мероприятия, которые предпринимались по ремонту вопровода, будут эффективны, тогда вполне возможно, что дистанционного обучения не будет и они будут ходить в нормальном режиме", — сказал Керопов "Суспільному".

Ранее мы писали, что на территории Харькова и области остаются три не демонтированных памятника Ленину.

В Харькове до сих пор остаются не демонтированными два памятника Ленину, еще один — в области, сообщают активисты проекта "Декомунизация.Украина".

Они опубликовали обновленную карту, на которой указаны населенные пункты, где еще остаются памятники Ленину.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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