На Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
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Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
Ранее мы писали, что на территории Харькова и области остаются три не демонтированных памятника Ленину.
В Харькове до сих пор остаются не демонтированными два памятника Ленину, еще один — в области, сообщают активисты проекта "Декомунизация.Украина".
Они опубликовали обновленную карту, на которой указаны населенные пункты, где еще остаются памятники Ленину.
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Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
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