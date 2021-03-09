На Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

Ранее мы писали, что на территории Харькова и области остаются три не демонтированных памятника Ленину.

В Харькове до сих пор остаются не демонтированными два памятника Ленину, еще один — в области, сообщают активисты проекта "Декомунизация.Украина".

Они опубликовали обновленную карту, на которой указаны населенные пункты, где еще остаются памятники Ленину.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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