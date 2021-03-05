В Харьковской области за сутки зафиксировали сотни заболевших коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.
По информации медиков, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 566 пациентов.
За время пандемии в нашем регионе коронавирус диагностировали у 85605 пациентов.
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Всего по Украине инфекцию выявили у 1 384 917 граждан (10155 случаев за сутки), из них 26763 — умерли, 1 191 022 — смогли побороть заболевание.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.
Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.
Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.
За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.
В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".
Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.