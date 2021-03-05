В Харьковской области мужчина держал в рабстве семь человек

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин», — говорится в сообщении.



Мужчина арендовал дом в селе Чернетчина, нашел лиц из социально незащищенных слоев населения, после этого он поселил их в домовладении и эксплуатировал.

Злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения.



Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.

Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.

Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.

За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.

В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".

Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.



