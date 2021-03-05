В Харьковской области мужчина держал в рабстве семь человек
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
«3 марта в ходе обыска по месту жительства правонарушителя правоохранители обнаружили 7 человек, которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубке леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них две женщины и пятеро мужчин», — говорится в сообщении.
Мужчина арендовал дом в селе Чернетчина, нашел лиц из социально незащищенных слоев населения, после этого он поселил их в домовладении и эксплуатировал.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
Остановилось сердце маленького украинца, получившего ожоги после игры со спичками: "больше 90% тела..."
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы на территории домовладения.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.
Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.
Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.
За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.
В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".
Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.