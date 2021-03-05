Харьковские подземелья превратят в музей

Как сообщил член правления Харьковского областного благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям «Дети подземелья» Игорь Денисенко, наш регион имеет интересную композицию старинных подземелий, на базе которой можно создать музей, передает "Харьков 1".

Сейчас проводятся исследования, чтобы выяснить, каким образом можно совместить подземные сооружения.

Кроме того, совместно с Департаментом международного сотрудничества на базе этого объекта уже разработаны проекты туристических маршрутов и уже проведены пилотные экскурсии.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.

Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.

Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.

За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.

В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".

Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.