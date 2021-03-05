Уборную на Сумском рынке в Харькове сделали платной
Об этом сообщили в паблике "Харьков 1654".
Отныне за туалет на рынке придется заплатить 5 гривен.
Единственной инновацией стало то, что расчитаться можно с помощью терминала, что удобно если с собой нет мелких денег.
"Лафа закончилась. На Сумском рынке сделали платный туалет, вход 5 грн. Поставили будку и посадили туда женщину, не хватает для полной картины рулона Обуховской туалетной бумаги. Возвращение в начало 90х..
Но зато стоит терминал", - говорится в сообщении."
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Бесшабашная Булитко из "Дизель шоу" пошалила на диванчике в коротком мини: "Ах какие глазки"
Разгоряченная Кароль вывалила бюст, соблазняя Дана Балана: неожиданные кадры
Экс-муж Ани Лорак примчался в Москву, новые кадры семейной идиллии: "С моей любимой..."
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.
Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.
Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.
За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.
В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".
Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.