Волонтеры нашли тело пропавшей 80-летней Надежды Глушко

Как сообщили в отряде "Милена", 26 февраля им поступила информация о пропаже жительницы села Керносовка Днепропетровской области.

80-летняя женщина 16 февраля ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Пропавшая бабушка была одета в ярко-синюю одежду, благодаря чему среди зарослей камышей "пятно" такого цвета было хорошо заметно.

На место выехала группа полицейских, которая и нашла тело женщины.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.

Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.

Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.

За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.

В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".

Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.