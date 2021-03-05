В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, это следствие перемещения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd.

Ночью 5 марта в Харькове и области пройдет небольшой дождь, днем возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью в области будет 0-5 градусов тепла, в Харькове – 1-3 градуса тепла.

Днем по области воздух прогреется до 2-7 градусов тепла, в Харькове ожидается 2-4 градуса тепла.

Ветер будет юго-западный с переходом днем на северо-западный, порывы которого будут достигать 7-12 м/с.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.

Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.

Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.

За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.

В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".

Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.