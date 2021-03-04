В Харьковской области вспышка коронавируса

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, за минувшие сутки в области подтверждено 443 случая вируса.

За 3 марта больше всего заболевших - в Изюмском (24) и Красноградском (18) районах - там настоящая вспышка вируса, передает "Status quo".

коронавирус, больница, врачи

Ранее мы писали, что стало известно, сколько медиков Харьковской области привили от коронавируса.

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Информацию об это сообщили в департаменте массовых коммуникаций Харьковской облгосадминистрации.

Медики, которые были привиты с начала вакцинации, чувствуют себя хорошо.

За первую неделю вакцинации от коронавируса 230 харьковских медиков сделали прививки.

коронавирус, больница, врачи

В областной больнице все медики отказались от вакцинации индийской вакциной, ранее они соглашались на немецкую производства Pfizer, передает "Харьков тудей".

Вакцина уже поехала в районы Харьковской области, где с 9 марта начнется вакцинация.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.