Харьковская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Авария случилась 9 марта около 5 утра на дороге "Ковшаровка — Кругляковка" в селе Колесниковка Купянского района. Столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ 110307.

В результате ДТП водитель и пассажирка ЗАЗа погибли на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины.

Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии и обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта.

Ранее мы писали, что харьковчане начали чаще обращаться к врачам.

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Как сообщают эпидемиологи, эпидпорог превышен в 12 районах и нескольких городах: в Боровском, Волчанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Первомайском, Печенежском районах области, а также в городе Купянск, Лозовая и Первомайский.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

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