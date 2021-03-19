Харьковская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП
Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.
Авария случилась 9 марта около 5 утра на дороге "Ковшаровка — Кругляковка" в селе Колесниковка Купянского района. Столкнулись автомобили Renault Megane и ЗАЗ 110307.
В результате ДТП водитель и пассажирка ЗАЗа погибли на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье 286 УК Украины.
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Полицейские просят откликнуться свидетелей аварии и обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта.
Ранее мы писали, что харьковчане начали чаще обращаться к врачам.
За минувшую неделю (08.03.2021 - 14.03.2021) на Харьковщине гриппом и ОРВИ заболели 9 070 человек, 3 268 из них – дети, треть заболевших подцепили коронавирус.
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К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
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