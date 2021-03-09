Харьковчане просят сделать дорогу от метро
Пешеходная дорога, которая идет от станции метро Героев Труда к суперамаркетам Дафи и Караван, находится в плачевном состоянии.
Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.
"За много лет так и не проложили нормальную дорогу от метро "Героев труда" до ТРЦ "Дафи" и "Караван", столько людей туда ходят по камням, грязи и лужам, с коляской дойти крайне сложно. Прошу сделать полноценную дорогу для всех харьковчан", - говорится в сообщении.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Бывший парень Мишель Андраде Ломакин огорошил неожиданным признанием: "Кошмар, не хотел бы…"
Трагическая гибель известного олигарха, появилась реакция президента и подробности: "Большая потеря..."
Украинцы раскрыли, кто прячется в костюме Дракона на шоу "Маска", показательное видео: "100%..."
56-летняя Повалий излила душу после переезда в Россию, боялась жить: "Не видела будущего"
Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.