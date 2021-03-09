Харьковчане просят сделать дорогу от метро

Пешеходная дорога, которая идет от станции метро Героев Труда к суперамаркетам Дафи и Караван, находится в плачевном состоянии.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"За много лет так и не проложили нормальную дорогу от метро "Героев труда" до ТРЦ "Дафи" и "Караван", столько людей туда ходят по камням, грязи и лужам, с коляской дойти крайне сложно. Прошу сделать полноценную дорогу для всех харьковчан", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.