В центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах
8 марта трое парней поздравили харьковчанок с женским днем нарядившись только в белые трусы, шляпы и солнцезащитные очки. Они дарили женщинам тюльпаны на площади Свободы.
Женщины и девушки в основном положительно реагировали на полуобнаженных парней - они с улыбкой принимали цветы.
"А вот и те, кого вчера в армию не взяли. Операторов больше, чем цветов. Видно же, что от души поздравляют девушек, совсем не ради хайпа", - пишут администраторы в телеграм-канале "Труха".
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Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.
Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.
Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.
В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.