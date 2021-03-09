В центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах

8 марта трое парней поздравили харьковчанок с женским днем нарядившись только в белые трусы, шляпы и солнцезащитные очки. Они дарили женщинам тюльпаны на площади Свободы.

Женщины и девушки в основном положительно реагировали на полуобнаженных парней - они с улыбкой принимали цветы.

"А вот и те, кого вчера в армию не взяли. Операторов больше, чем цветов. Видно же, что от души поздравляют девушек, совсем не ради хайпа", - пишут администраторы в телеграм-канале "Труха".

Ранее мы писали, что на Харьковщине микроавтобус вылетел с трассы

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На трассе Киев — Харьков — Довжанский возле поселка Каменка Изюмского района водитель микроавтобуса Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся.

Один пассажир автобуса погиб, еще восемь человек, в том числе водитель, получили травмы и были госпитализированы.

Спасатели достали из микроавтобуса тело погибшего и одного пострадавшего.

В ГСЧС отметили, что в автомобиле находились девять человек.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.