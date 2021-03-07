В Харківській області за добу не вакцинували жодного лікаря
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Харківська область є одним з антилідерів за темпами вакцинації в Україні.
Всього, з початку кампанії, в регіоні вакцинували 410 медиків, що ставить регіон в п'ятірку найменш вакцинованих областей.
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