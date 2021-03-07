В Харківській області за добу не вакцинували жодного лікаря

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Харківська область є одним з антилідерів за темпами вакцинації в Україні.



Всього, з початку кампанії, в регіоні вакцинували 410 медиків, що ставить регіон в п'ятірку найменш вакцинованих областей.

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У місті Краснограді спалахнув п'ятиповерховий житловий будинок.

Епіцентром пожежі стала квартира на 1-му поверсі, де палали домашні речі та меблі. Дим просочився в під'їзд і заполонив все навколо-жителі верхніх поверхів опинилися в димовій пастці.

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Причина загоряння та збитки, завдані вогнем - встановлюються.

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