В Харькове пропала женщина
29-летняя Гульнара Катыхина 16 января вышла из дома, расположенного по пер. Забайкальскому, 10, и пропала бесследно, сообщают в поисковой службе «Милена».
Приметы: рост 150-160 см, черные волосы, карие глаза.
Была одета в двухцветный пуховик (одна сторона синяя, другая – красная), красный свитер, черные штаны, черные кроссовки на платформе.
Особые приметы: пирсинг в носу (сережка-капелька).
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Любую информацию о местонахождении Гульнары Катыхиной родственники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.
Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт
Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.
Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.
В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.