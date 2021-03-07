В Харькове пропала женщина

29-летняя Гульнара Катыхина 16 января вышла из дома, расположенного по пер. Забайкальскому, 10, и пропала бесследно, сообщают в поисковой службе «Милена».

Приметы: рост 150-160 см, черные волосы, карие глаза.

Была одета в двухцветный пуховик (одна сторона синяя, другая – красная), красный свитер, черные штаны, черные кроссовки на платформе.

Особые приметы: пирсинг в носу (сережка-капелька).

Любую информацию о местонахождении Гульнары Катыхиной родственники просят сообщить по тел.: 102 или 068-777-0-112.

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Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

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