Пожарные обнаружили тело мужчины во время тушения пожара

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.



Пожарные установили, что горела часть дома на четыре собственника, а огонь успел распространиться на 80 кв.м.



Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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