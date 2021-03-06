Пожарные обнаружили тело мужчины во время тушения пожара
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Пожарные установили, что горела часть дома на четыре собственника, а огонь успел распространиться на 80 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.
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