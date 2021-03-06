Жителей Харьковской области предупреждают о заморозках

Об этом сообщили в региональном центре гидрометеорологии.

В субботу, 6 марта, ночью пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, скорость ветра — 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20 метров. Температура воздуха ночью — 1-3 градуса мороза, днем — 1-3 — тепла.

В воскресенье в Харькове будет облачно, без осадков. На дорогах —местами гололедица, порывы ветра — 15-20 метров в секунду. Столбик термометра ночью опустится до 4-9 градусов ниже нуля, днем —0-5 — тепла.

8 марта в Харькове ожидается ночью небольшой снег, порывы ветра от 7-12 до 15-20 метров в секунду. Ночью в городе ожидается 0-5 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.

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Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

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