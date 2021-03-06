В Харькове посреди улицы нашли боеприпас

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По словам очевидцев, во время земельных работ в 20 метрах от трамвайной остановки рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Взрывотехники погрузили артснаряд в спецавтомобиль и вывезли на полигон, где взорвали.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.