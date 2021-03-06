В Харькове посреди улицы нашли боеприпас
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По словам очевидцев, во время земельных работ в 20 метрах от трамвайной остановки рабочие обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
Взрывотехники погрузили артснаряд в спецавтомобиль и вывезли на полигон, где взорвали.
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Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт
Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.
Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.
В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.