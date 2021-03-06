В Харькове пропала женщина
48-летняя Наталья Черкашина еще 9 ноября 2020 года около 08:00 вышла из своей квартиры в доме по улице Танкопия и больше ее никто не видел.
Приметы: рост 164 см, плотного телосложения.
Была одета в черную кожаную косуху, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у была маленькая коричневая сумка, телефон, паспорт, пенсионное удостоверение.
Если вам известна любая информация о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.
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