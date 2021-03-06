В Харькове пропала женщина

48-летняя Наталья Черкашина еще 9 ноября 2020 года около 08:00 вышла из своей квартиры в доме по улице Танкопия и больше ее никто не видел.

Приметы: рост 164 см, плотного телосложения.

Была одета в черную кожаную косуху, синие джинсы, черные кроссовки. С собой у была маленькая коричневая сумка, телефон, паспорт, пенсионное удостоверение.

Если вам известна любая информация о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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