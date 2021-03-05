Харьковские коммунальщики начали "высушивать" лужи

Кадрами поделились очевидцы в телеграм-канале "Х.Х".

Очевидцы засняли то, как коммунальщики осушают дворы от луж, после чего вся собранная вода выливается на придомовые территории, естественно, затапливая теперь уже их.

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Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Об этом сообщил портал "057".

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.