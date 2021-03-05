Харьковские коммунальщики начали "высушивать" лужи

Кадрами поделились очевидцы в телеграм-канале "Х.Х".

Очевидцы засняли то, как коммунальщики осушают дворы от луж, после чего вся собранная вода выливается на придомовые территории, естественно, затапливая теперь уже их.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, в Харькове под бетономешалкой провалился асфальт

Об этом сообщил портал "057".

Инцидент произошел на Мироносицкой 95 - автомобиль «KAMAZ» ушел под землю двумя колесами.

Самостоятельно выбраться оттуда водитель не смог - вытаскивать грузовик пришлось коммунальной технике.

В пресс-службе «ХТС» сообщили, что автомобиль был слишком тяжелым и асфальт не выдержал его вес.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

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