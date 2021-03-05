В Харькове обнаружили тело женщины
Очевидцы сообщили, что умершая - молодая женщина, местная жительница, ее тело и одежда были сильно испачканы грязью.
По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, видимых признаков насильственной смерти на теле умершей не обнаружили и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Обстоятельства происшествия и причина смерти выясняются.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Тина Кароль на фоне слухов о романе с Даном Баланом сделала неожиданное заявление: "Есть пара..."
71-летняя Пугачева задрала юбку и показала молодым, как надо зажигать: "Страшно смотреть, не упади, мать"
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."
Ранее мы писали, в Харьковской области люди начали чаще болеть.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабцентра.
С 22 по 28 февраля в Харьковской области с учетом случаев COVID-19 (по предварительным диагнозам) заболели 8141 человек. Из них 45,7% - дети в возрасте до 17 лет.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 17,8%.
К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.
Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.
Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.