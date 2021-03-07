В Харьковской области за сутки не вакцинировали ни одного врача

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Харьковская область является одним из антилидеров по темпам вакцинации в Украине.



Всего, с начала кампании, в регионе вакцинировали 410 медиков, что ставит регион в пятерку наименее вакцинированных областей.

Ранее мы писали, что в Харьковской области людям пришлось срочно покинуть свои квартиры

В городе Краснограде вспыхнул пятиэтажный жилой дом.

Эпицентром пожара стала квартира на 1-м этаже, где пылали домашние вещи и мебель. Дым просочился в подъезд и заполонил все вокруг -жители верхних этажей оказались в дымовой ловушке.

Спасатели эвакуировали из дома 6 человек.

Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем - устанавливаются.

К слову, на Харьковщине внезапно приостановилось вакцинирование: данные в деталях.

Как сообщала Politeka, в Харькове не хватает водителей автомобилей скорой помощи, детали: 8 тысяч за 12 часов.

Также Politeka писала про ЧП в метро Харькова: машинист выпрыгнул из вагона, детали происшествия.