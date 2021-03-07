В Харьковской области за сутки не вакцинировали ни одного врача
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Харьковская область является одним из антилидеров по темпам вакцинации в Украине.
Всего, с начала кампании, в регионе вакцинировали 410 медиков, что ставит регион в пятерку наименее вакцинированных областей.
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Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем - устанавливаются.
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