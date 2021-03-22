Харьковчан предупредили о многотысячных штрафах

Люди весной сжигают сухую поросль и мусор, не задумываясь о последствиях, передает "Город Х".

«Ветреная погода способствует быстрому распространению огня, который нередко перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб», - сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

Любителям сжигать сухостой грозит штраф в размере до 153 тыс. грн, а за поджог с тяжелыми последствиями для природы - можно провести до 5 лет в тюрьме.

Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.

Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".