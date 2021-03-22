Некоторые школы в Харьковской области не переходят на дистанционку с 22 марта

Об этом пишет "Суспільне".

В Нововодолажской громаде сегодня ученики пойдут в школы, дальше местные власти будут смотреть на эпидситуации. Каникулы в школах громады планируется начать с 5 апреля.

В Изюмской громаде нет всплеска заболеваемости, поэтому школы тоже закрывать не будут. Как рассказал заместитель председателя Изюмской городской громады Владимира Мацокина, на эту неделю запланированы контрольные работы, и дети будут ходить в школы.

Каникулы у детей там начнутся в 29 марта.

Решение не переходить на дистанционку приняли и в Лозовой, объясняя это отсутствием всплеска заболеваемости.

Ранее мы писали, что в Харькове УПЦ Московского патриархата 21 марта организовала масштабный крестный ход.

Управление Харьковской епархии УПЦ МП провело крестный ход от Благовещенского кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю.

"Местная полиция сообщает, что в нем (крестном ходе – ред.) приняли участие около 3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В сети неоднозначно восприняли новость - люди возмущены тем, что во время пандемии коронавируса, когда в Украине города вводят локдаун, харьковчане массово вышли на улицу.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".